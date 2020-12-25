شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يبدأ المفاوضات مع محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع ماركا الإسباني عن إصرار المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بضم النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لصفوف الميرنجي خلال الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم الخط الأمامي خاصة في ظل استمرار غياب إيدين هازارد عن النادي الملكي.
وأكد التقرير، أن ريال مدريد بدأ المفاوضات مع محمد صلاح لمعرفة رغبته في الانضمام لصفوف الفريق الريالي خلال الفترة المقبلة.
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