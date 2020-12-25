شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان مبابي يؤكد رحيل توماس توخيل من سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، إقالة مدربه الألماني توماس توخيل من تدريب الفريق الباريسي خاصة في ظل الأنباء الممترددة داخل الصحافة الرياضية الفرنسية والتى تشير لإقالة توخيل. ونشر اللاعب الفرنسي صورة على حسابه الرسمي، تجمعه بمدربه الألماني، وكتب أسفلها، شكرا لك أيها المدرب. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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