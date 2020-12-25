شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزمالك: الأوضاع داخل النادى تستوجب وجود قيادة قوية فى تلك المرحلة الحرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عصام سالم، إنه بعد وفاة المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك سيتم تعيين رئيس آخر للنادى بعد تعيين المستشار هشام إبراهيم بشكل مؤقت لنادي الزمالك، موضحًا أن القرار في يد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يستغرق أكثر من يومين أو ثلاثة، مؤكدا أن نادى الزمالك أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام والعزاء سيكون فى مسجد الحامدية الشاذلية يوم الأحد المقبل.

وأضاف متحدث نادى الزمالك، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن هذه المرحلة تستوجب وجود قيادة قوية، وذلك بسبب المشكلات التى تواجه النادى.

وأشار سالم إلى أن اللائحة الخاصة لنادي الزمالك تنص على أن يكون هناك ثلاثة مستشارين لقيادة الزمالك، وأن المستشار هشام إبراهيم رئيسًا للنادى بشكل مؤقت بعد وفاة المستشار أحمد البكرى.

من جانب آخر، كان عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك أكد وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ظهر أمس الخميس.

يذكر أن المستشار أحمد البكرى أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.