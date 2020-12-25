شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثالث جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الجمعة، مواجهات قوية فى إطار الجولة الثالثة بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020/ 2021 على صعيد المجموعات الأربعة. وتشهد المجموعة الأولى مواجهات بين كل من ، هليوليدو مع بتروجت والشرقية للدخان مع مصر للبترول ، فيما تأجل لقاء الأهلى مع القناة بسبب ظهور حالات كورونا فى الفريق الأحمر، فيما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من ، إسكندرية للبترول مع سبورتنج و الزمالك مع هليوبوليس و الزهور مع بنى سويف.

فيما تشهد المجموعة الثالثة لقاءات بين كل من، الفيوم مع الشمس وطلائع الجيش مع الطيران و الداخلية مع المنيا ، فيما تشهد المجموعة الرابعة لقاءات بين كلا من ، دلفى مع طنطا و سموحة مع الإتحاد السكندرى و الترسانة مع أكتوبر .

واشترط اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد، على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى أو الكأس.

كما شهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا ضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة انطلاق الموسم الجديد يوم 18 ديسمبر الجارى بدلا من 14 من الشهر ذاته كموعد نهائى لدورى الرجال الممتاز، على أن ينتهى فى أبريل المقبل أى قبل شهر رمضان.