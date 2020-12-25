شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الإنتاج الحربى ينهى استعداداته لمواجهة ذئاب الجبل بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى اليوم الجمعة، فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة عصر غداً السبت على ستاد الأهلى والسلام بالجولة الرابعة للمسابقة، ويخوض الفريق مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن مختار مختار قائمة الفريق التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة ، ورفض الجهاز الفنى للإنتاج الحربى الاعلان عن قيمة العقوبة المادية التى وقعها على اللاعبين بعد الخسارة من البنك الأهلى بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام ، وتعهد اللاعبين بفتح صفحة جديدة بداية من مواجهة ذئاب الجبل.

وعكف الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على دراسة مباريات المقاولون العرب سواء بالدوري أوبطولة الكونفدرالية للوقوف على نقاط القوة والضعف لذئاب الجبل.

ويجهز مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبه محمد رمضان القادم من صفوف مصر المقاصة فى الميركاتو الصيفى الأخير للمشاركة فى مباراة المقاولون العرب ، حيث غاب اللاعب عن مباريات الإنتاج السابقة بعد تعرضه لكدمة فى الرأس تسببت فى تعرضه لغيبوبة بسيطة.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى الاخير ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

ورحل عن الانتاج الحربى سبعة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، وعامر عامر الذى انتقل لسيراميكا كليوباترا ، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى ومحمد عادل الذى انضم للإسماعيلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.