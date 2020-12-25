تعرف على حكام مباريات اليوم في الدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد حكام مباريات اليوم الجمعة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد على النحو التالي: أسوان والجونة طارق مجدي حكم ساحة أحمد التلاوي وعمر فتحي مساعدين السيد عبيد حكم رابع نادر قمر الدولة حكم فيديو مصطفى عثمان مساعد حكم فيديو وعمر فتحي مساعدين السيد عبيد حكم رابع نادر قمر الدولة حكم فيديو مصطفى عثمان مساعد حكم فيديو غزل المحلة وطلائع الجيش محمد البنا حكم ساحة تحسين أبو السادات ورجب محمد مساعدين محمد طارق حكم رابع محمد الصباحي حكم فيديو حسني سلطان مساعد حكم فيديو الإسماعيلي والبنك الأهلي محمود بسيوني حكم ساحة هشام الدسوقي وإيهاب فخري مساعدين محمد الشناوي حكم رابع جهاد جريشة حكم فيديو عمرو عايد مساعد حكم فيديو

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