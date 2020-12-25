سوق الانتقالات: من أجل ضم مدافع جديد ميلان يسعى لتسريح موساشيو وإعارة دوارتي

سيدخل نادي إيه سي ميلان الإيطالي الميركاتو الشتوي القادم بهدف التعاقد مع قلب دفاع جديد، حيث يمكن أن يغادر كل من البرازيلي “ليو دوارتي” والأرجنيتيني “ماتيو موساشيو”.

وكشفت صحيفة “ميلان نيوز” الإيطالية، أن الروسونيري يفكر في إعارة المدافع البرازيلي ليو دوارتي، في حين يعتبر الأرجنتيني ماتيو موساشيو، خارج حسابات المدير الفني “ستيفانو بيولي”.

وشارك دوارتي في ثلاث مباريات فقط خلال الموسم الحالي 2020/21؛ مباراة واحدة في الدوري الإيطالي ومبارتين في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

بينما موساشيو من المرجح بيعه في يناير، أو فسخ عقده مبكرًا قبل انتهائه، حيث ينتهي في الصيف القادم يونيو 2021.

يذكر أن ماتيو موساشيو (30 عامًا) انضم إلى ميلان في يوليو 2017 قادمًا من فياريال الإسباني مقابل 18 مليون يورو، وشارك مع الروسونيري في 73 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل هدفين، وفي الموسم الجاري لم يُمنح أي دقائق لعب؛ سواء في الدوري الإيطالي أو الدوري الأوروبي.

بينما انتقل ليو دوارتي (24 عامًا) إلى ميلان في أغسطس 2019 قادمًا من صفوف فلامنجو البرازيلي نظير عشرة ملايين يورو، وشارك مع الفريق اللومباردي منذ انضمامه في تسع مباريات فقط.