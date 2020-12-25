أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني اليوم الخميس رحيل المهاجم الهولندي باس دوست عن صفوف الفريق وانتقاله إلى كلوب بروج البلجيكي.
وكان من المفترض أن يستمر عقد باس دوست 31/ عامًا/ مع آينتراخت حتى 30 يونيو 2022.
وقال فريدي بوبيتش مدير الكرة بنادي آينتراخت فرانكفورت :”كما هو معروف، أزمة الوباء (كورونا المستجد) وضعتنا أمام تحديات إقتصادية. كلوب بروج طلب الحصول على خدمات باس دوست، وكانت صفقة مربحة بالنسبة لنا، المبدأ السائد في هذا الوقت هو العمل بمنظور إقتصادي ولمصلحة آينتراخت فرانكفورت. وحققنا ذلك مع تحقيق رغبة اللاعب أيضًا.”
وكان باس دوست قد انضم إلى آينتراخت فرانكفورت قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي في صيف عام 2019، وسبق له اللعب بفريق فولفسبورج بين عامي 2012 و2016.
كانت هذه تفاصيل خبر باس دوست يرحل عن آينتراخت فرانكفورت للانضمام إلى كلوب بروج البلجيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.