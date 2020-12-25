باس دوست يرحل عن آينتراخت فرانكفورت للانضمام إلى كلوب بروج البلجيكي

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني اليوم الخميس رحيل المهاجم الهولندي باس دوست عن صفوف الفريق وانتقاله إلى كلوب بروج البلجيكي.

وكان من المفترض أن يستمر عقد باس دوست 31/ عامًا/ مع آينتراخت حتى 30 يونيو 2022.

وقال فريدي بوبيتش مدير الكرة بنادي آينتراخت فرانكفورت :”كما هو معروف، أزمة الوباء (كورونا المستجد) وضعتنا أمام تحديات إقتصادية. كلوب بروج طلب الحصول على خدمات باس دوست، وكانت صفقة مربحة بالنسبة لنا، المبدأ السائد في هذا الوقت هو العمل بمنظور إقتصادي ولمصلحة آينتراخت فرانكفورت. وحققنا ذلك مع تحقيق رغبة اللاعب أيضًا.”

وكان باس دوست قد انضم إلى آينتراخت فرانكفورت قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي في صيف عام 2019، وسبق له اللعب بفريق فولفسبورج بين عامي 2012 و2016.