اخبار الامارات | الجزيرة يُمدد عقد حارسه علي خصيف

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الخميس، عن تمديد عقد حارس مرمى الفريق وقائده علي خصيف، بحيث يبقى مع الفريق حتى عام 2023.

وذكر الجزيرة عبر موقعه الرسمي، أن خصيف/ 33 عامًا/ خاض مع الفريق 431 مباراة كما توج بكأس رئيس الدولة ثلاث مرات ودوري الخليج العربي مرتين، كما شارك في قيادة الفريق للفوز بالمركز الرابع في كأس العالم للأندية عام 2017.

من جانبه، قال خصيف في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: “الجزيرة بيتي وعائلتي الثانية، وأنا سعيد بتمديد عقدي مع الفريق حتى 2023″.

وأضاف: “لدينا تشكيلة رائعة ونبني فريقا قويا للمستقبل، وأنا سعيد لأنني سأستمر في تقديم دوري مع الفريق في الفترة المقبلة”.

ويحتل الجزيرة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 23 نقطة، متساويًا بنفس الرصيد مع الشارقة المتصدر الذي يتفوق عليه في المواجهات المباشرة.