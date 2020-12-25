شكرا لقرائتكم خبر عن على غزال: صلاح يستحق شارة القيادة وعمرو وردة لم يفعل شيئا أثناء المعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على غزال، لاعب سموحة، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى يستحق قيادة المنتخب وليفربول أيضا، لأنه نجم كبير ومن أهم اللاعبين في العالم.

وقال على غزال للإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "شارة القيادة في مصر بالأقدامية منذ زمن كبير ولكن أنا مع أن الشارة تكون للشخصية القيادية وتأثيره على اللاعبين، ومحمد صلاح يستحق شارة قيادة مصر وليفربول أيضا لأنه نجم كبير وله شخصية وكل اللاعبين بتحبه".

وأضاف على غزال: "ما أحزننى من تعرضى للتنمر هو التعرض له في بلدى وليس في مشوار احترافى، وما حدث مع شيكابالا شيء غير أخلاقى وزايد عن المسموح بشكل غير مقبول وأكثر مما تعرضت له".

وتابع على غزال: "قدمت أداء جيدا مع منتخب مصر تحت قيادة شوقى غريب عدا مباراة تونس، والخسارة بتظهر العيوب، وشوقى غريب تولى تدريب منتخب مصر بعد فترة اعتزال كل اللاعبين الكبار، وسوء الحظ صادف شوقى غريب مع منتخب مصر خاصة بعد الوقوع مع السنغال وتونس في المجموعة، وكنت أثق في عودتى للمنتخب رغم تعرضى للهجوم كثيرا مع شوقى غريب، ولم أجد المساندة مع منتخب مصر لأننى لم ألعب في الأهلى أو الزمالك، ولم أحزن من عدم التواجد في مونديال روسيا لأننى لم أنضم في أي معسكر مع كوبر".

وأوضح على غزال: "معسكر منتخب مصر كان منضبط مع أجيرى وكل ما في الأمر أن أجيرى كان يسمح لنا بمقابلة أهلنا بعد كل مباراة لمدة ساعتين فقط لذلك قالوا أنه غير منضبط، وعمرو وردة لم يفعل أي شيء خلال المعسكر والفيديو الذى ظهر كان قديما ولذلك دعمنا موقف عمرو وردة لأنه مش من المنطق محاسبة عمرو وردة على شيء قديم، وأجيرى تعامل بشكل عادى مع أزمة عمرو وردة وموقفه كان مثل اللاعبين".

وتابع على غزال: "الأهلى فاوضنى أثناء تواجدى مع منتخب مصر أيام فترة أجيرى، مع هيثم عرابى ولكن الموضوع وقف بعد أزمته مع حسام غالى، ولم أسأل عن سبب انقطاع المفاوضات وعمرى ما سألت أي ناد توقف مفاوضاته معى".