شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 / 12 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 25 / 12 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة أسوان والجونة على ستاد السكة الحديد ومباراة غزل المحلة وطلائع الجيش على ستاد غزل المحلة ومباراة الإسماعيلى والبنك الاهلى على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62 .

موعد مباراة أسوان والجونة

تقام مباراة أسوان والجونة في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد السكة الحديد في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زهرة الجنوب بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الجونة على الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف بنفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في مباراتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف فيما يحتل الجونة المركز الخامس برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

موعد مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش

تقام مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد غزل المحلة في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفلاحين بعد التعادل مع انبى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الطلائع من المقاصة بهدفين مقابل هدف بنفس الجولة.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعد أن لعب ثلاثة مباريات تعادل في مباراتين وخسر واحدة وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه خمسة أهداف فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب ثلاثة مباريات تعادل في واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف.

موعد مباراة الاسماعيلى والبنك الاهلى

تقام مباراة الاسماعيلى والبنك الاهلى في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد الاسماعيلية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز البنك الاهلى على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعد أن لعب ثلاثة مباريات تعادل في مباراتين وخسر الأخرى وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف فيما يحتل البنك الاهلى المركز السابع برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في لقاء وخسر مباراة وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.