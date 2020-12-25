شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبه منتخب مصر للكرة النسائية: اقتربنا من تحقيق حلمنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعربت نادية أحمد رمضان، نجمة منتخب مصر لكرة القدم للإنسات دون الـ20 عاما، عن سعادتها بالفوز على منتخب لبنان بثلاثية مقابل هدف في أولى التجارب الودية الدولية لحفيدات الفراعنة .

وقال نادية رمضان إنها سعيدة بتسجيلها الأهداف الثلاثة (هاتريك) وهذا بفضل مجهودات زملائها بالفريق وأنه بدون العمل الجماعي لن يأتي الفوز .

وقالت إنها فخورة بالفوز خاصة وأنه جاء بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الدولي سواء ودي أو رسمي وأنه تم ارسال رسالة للجميع بأن هناك كرة نسائية بمصر وسيكون لها شأن مختلف الفترة القادمة .

وأشادت بدور الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة السابقة وأنها بذلت مجهودات كبيرة من أجل هذا الجيل الذي يعد محظوظا لوجودها خلال الفترة الماضية وقالت: «كنا نتمنى أن تستمر معنا ولكنها لم تتركنا» .

وقالت نادية: إن والدها يتعامل معها بصفته المدير الفني مثل أي لاعبة أخرى وأنه لا يوجد أي فارق في المعاملة، وأنها انضمت للمنتخب في العام الماضي قبل أن يأتي والدها للعمل وأن مستواها هو الذي أهلها للانضمام للمنتخب المصري وليس هناك أي عوامل أخرى .

الجدير بالذكر أن نادية أحمد رمضان بدأت مشوارها مع كرة القدم من سن ٥ سنوات في نادي شيكاغو إف سي، وتلعب في مركز الوسط المدافع والوسط المهاجم، وكانت هدافة الفريق في دوري الناشئات الأمريكي في آخر ثلاث سنوات وانضمت لمركز تدريب المنتخبات الأمريكي من ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٠ وفضلت مع والدها اللعب للمنتخب المصري عن اللعب للمنتخب الأمريكي، وانضمت لمنتخب مصر للإنسات العام الماضي ومثلت مصر في بطولة شمال أفريقيا تحت ٢٠ سنة التي أقيمت بالجزائر في ديسمبر 2019 وتلعب حاليا لفريق الجونة بالدوري الممتاز .