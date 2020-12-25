شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مواجهات اليوم بالدورى العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسة، باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة، في منافسات بطولة الدورى العام.

وقررت اللجنة تعيين الحكم الدولى طارق مجدى لمباراة أسوان أمام الجونة، بينما يدير الحكم الدولى محمود البنا مباراة غزل المحلة مع طلائع الجيش، على أن يدير الحكم محمود بسيونى مباراة الإسماعيلى مع البنك الأهلى.