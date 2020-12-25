شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يهنيء متابعيه بأعياد الكريسماس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر بأعياد الكريسماس على طريقته الخاصة مع أسرته بمقر مسكنه. وقام صلاح بمشاركة صور له مع أسرته مع شجرة الكريسماس مع زوجته وابنتيه؛ مكة وكيان. وحرص صلاح على تهنئة متابعيه بأعياد الكريسماس. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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