شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: محمود عبد العزيز «مقاتل» ومشاركته فى المباريات تعود للجهاز الفنى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد أسامة، طبيب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، أن محمود عبدالعزيز، لاعب الفريق، بحالة جيدة خلال الفترة الحالية عقب عودته من إصابة الرباط الصليبى وانتهائه من البرنامج التأهيلى.

وقال محمد أسامة، عبر برنامج زملكاوى، الذي يقدمه الإعلامى خالد الغندور، على قناة الزمالك الفضائية: «محمود عبدالعزيز بخير ويخوض تدريباته مع الفريق بشكل قوى، وحالته الأن طبيعية جدا، وهذا يرجع للإصرار الكبير للاعب على الرغم من أنه قام بعمل 3 علميات بسبب إصابة الرباط الصليبى، لكن محمود عبدالعزيز لدعيه عزيمة كبيرة وحاليا هو على المستوى الطبى جاهز لكن مشاركته في المباريات ترجع للجهاز الفنى».