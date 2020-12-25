شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجهاز الطبى بالزمالك: أشعة جديدة لعبد الشافى قبل الانضمام للتدريبات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى، للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، أن محمد عبدالشافى، لاعب الفريق، عاد للفريق خلال مران أمس الخميس، وخلال أسبوع سيخضع لأشعة للإطمئنان عليه قبل الإنضمام للتدريبات الجماعية.
وقال طبيب الزمالك، في تصريحات عبر برنامج زملكاوى، الذي يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك الفضائية، «عبدالشافى تحسن كثيرا بعد العملية التي قمنا بإجراءها له بسبب تأخر إلتأم الكسر في عظمة الترقوة، وأصبح الأن أفضل بكثير، وتواجد في ملعب التدريب أمس، وسيخضع لأشعة جديدة الأسبوع المقبل لتحديد توقيت تواجده مع الفريق في التدريبات الجماعية».
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