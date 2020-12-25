شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد لوزير الرياضة: «إيه علاقتك علشان تطمن ساسي أو غيره» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، لقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة مع فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك.
قال سعيد في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إسلام صادق في برنامج البريمو: «بصراحة معرفش إيه علاقة الوزير بفرجاني ساسي أو غيره عشان يعقد معاه أو يطمنه».
وقال لوزير الرياضة: «إيه علاقتك عشان نقعد مع ساسي أو غيره، وليه مقعدتش مع بن شرقي أو أوناجم».
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