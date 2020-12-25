شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يوجه رسالة لـ«روقا وزيزو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإعلامى خالد الغندور، خلال برنامج زملكاوى الذي يقدمه عبر قناة نادى الزمالك الفضائية، رسالة للاعبي الفريق الكروى الأول، محمد أشرف «روقا» ومحمود عبدالعزيز.

وقال الغندور في تصريحات عبر البرنامج، «عايز اوجه رسالة لمحمد أشرف روقا ومحمود عبدالعزيز، لأنهم زعلانين منى، وبيقولوا إنى بحبطهم، كلامى على روقا، كان هدفه التحفيز لأنه هيواجه منافسة شرسة مع فرجانى ساسى وطارق حامد، فلازم يقاتل علشان يلعب، وباتشيكو المدير الفنى، بيحب اللاعب اللى بيقاتل في التمرين وبيأدى بشكل كويس، وبالمسبة لمحمود عبدالعزيز، أنا كنت بقول ان لاعب عمل 3 عمليات للرباط الصليبى لازم يرجع قوى ويقنع الجميع وأولهم المدير الفنى علشان يقدر يشارك مع الزمالك».

واختتم الغندور رسالته، «كلامى هدفه التحفيز، وربنا يوفقكم الفترة اللى جاية، اللاعبية دى فرحتنا وزعلتنا ولسه هنفرح تانى».