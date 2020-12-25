شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة عن لقاء فرجاني ساسي: «إحنا شغلنا في النور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مجلس إدارة نادي الأهلي، كان حاضرًا الخميس، في جنازة المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة الثلاثية المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت على الفور في إجراءاتها طبقًا للائحة نادي الزمالك، على أن يكون هناك 3 أعضاء من نادي القضاء، وتم التواصل مع وزارة العدل لترشيح الشخصية الثالثة بعد وفاة المستشار أحمد البكري.



كشف «صبحي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر»، الخميس، تفاصيل لقائه بفرجاني ساسي، لاعب الزمالك، قائلًا: «فرجاني طلب مقابلتي للتأكد من استمرارية النادي، ورحبت به جدًا وقولته إن إحنا مرحبين جدًا بيك أنت وكل زمايلك، وداعمي ليك»، مُعلقًا على ما تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن إقناعه لـ«ساسي» بالاستمرار في الزمالك قائلًا: «إحنا شغلنا في النور».