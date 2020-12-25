شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: شعرت أن ساسى أحد أبناء الزمالك.. وأنهينا جميع التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين السيد، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لقطاع الكرة بنادى الزمالك، أن اللجنة وصلت لاتفاق نهائى مع فرجانى ساسى، لاعب الفريق الكروى الأول، ويتبقى فقط تجهيز مقدم التعاقد.

حذر حسين السيد، خلال تصريحات مع الإعلامى خالد الغندور، في برنامج زملكاوى على قناة الزمالك الفضائية، من الشائعات حول لاعبى الفريق الكروى الأول، وأكد: «نحن على دراية كاملة بما يحدث، وكل ما يدار لا أساس له من الصحة».

وقال حسين السيد: «شعرت أن فرجانى ساسى من أبناء الزمالك بعد تمسكه بالبقاء في نادى الزمالك، واللاعب أبدى تفهمه وتقديره للموقف الذي يمر به الزمالك حاليا، وللعلم، موضوع مستحقاته المتأخرة لم تكن عقبة في المفاوضات، وتوصلنا لاتفاق مع اللاعب حول مدة العقد، والتفاصيل المالية، وكل شىء على ما يرام».