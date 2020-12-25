شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: اتفقنا مع أوباما والتوقيع خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين السيد، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لقطاع الكرة بنادى الزمالك، أن الفترة الحالية تشهد العديد من الشائعات حول لاعبى الفريق الكروى الأول ونحن على دراية كاملة بما يحدث، وكل ما يدار لا أساس له من الصحة.

وقال حسين السيد، لبرنامج زملكاوى الذي يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك الفضائية: «بخصوص يوسف أوباما، كل ما يثار حوله في الفترة الماضية عار تماما من الصحة، عقدنا جلسة اليوم مع أوباما شهدت حضور أيمن يونس وفاروق جعفر وخالد رفعت، والمفاوضات لم تستمر أكثر من 10 دقائق وتم الاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل، وفى خلال أيام سيوقع أوباما على عقود التجديد وسيحصل على مقدم العقد، واطمئن جماهير الزمالك أن يوسف أوباما من أبناء الزمالك ولا داعى للقلق».