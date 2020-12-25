شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوضح سر زيارة فرجاني ساسي لوزير الشباب والرياضة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، عن سر زيارة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وقال سالم في تصريحات إعلامية: «الوزير عقد جلسة مع فرجاني، من أجل شكره على موقفه الرائع مع بعثة منتخب الشباب التي كانت متواجدة في تونس خلال الفترة الماضية».
وأضاف سالم: «لم يتم التطرق خلال الجلسة عن تجديد عقد اللاعب التونسي مع نادي الزمالك، وكل ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة».
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