شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوضح سر زيارة فرجاني ساسي لوزير الشباب والرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، عن سر زيارة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال سالم في تصريحات إعلامية: «الوزير عقد جلسة مع فرجاني، من أجل شكره على موقفه الرائع مع بعثة منتخب الشباب التي كانت متواجدة في تونس خلال الفترة الماضية».

وأضاف سالم: «لم يتم التطرق خلال الجلسة عن تجديد عقد اللاعب التونسي مع نادي الزمالك، وكل ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة».