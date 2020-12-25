شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: تأجيل القمة في صالح الأهلي أكثر من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق السيد نجم نادي الزمالك سابقا إن تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والذي كان من المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، جاء في صالح النادي الأهلي.

وأكد طارق السيد في تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «تأجيل القمة في صالح الأهلي أكثر من الزمالك لأكثر من سبب».

وتابع: «الأهلي يعاني من إجهاد السفر بالإضافة للعبه على أرض سيئة أمام سونيديب فضلا عن إصابات كورونا التي ضربت صفوفه».