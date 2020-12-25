شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفرض السرية على تشكيل مواجهة البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض محمد وهبه، القائم بأعمال المدير الفني للنادي الإسماعيلي، الإفصاح عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة البنك الأهلي.
ويلتقي الإسماعيلي، مع البنك الأهلي، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري.
واختتم الفريق تدريباته الخميس، تحت إشراف محمد وهبه، بعد اعتذار طلعت يوسف، عن الاستمرار في المهمة.
وخاض حراس المرمى تدريبات تحت إشراف سعفان الصغير لقياس مدى رد الفعل لدى كل حارس إضافة لتدريبات على التسديدات.
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