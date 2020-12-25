شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يكشف موقف مصطفى محمد من الاحتراف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامى خالد الغندور، عن موقف مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروى الأول من عروض الاحتراف التي وصلت اللاعب خلال الفترة الماضية.
أكد الغندور، عبر برنامج «زملكاوى» على قناة الزمالك الفضائية، أن رغبة مصطفى محمد الأولى في الوقت الحالى، هي الاحتراف، والرحيل إلى سانت إتيان الفرنسى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تلقيه عرضا من النادى الفرنسى لضمه بقيمة 3.5 مليون يورو في الوقت الذي طلب نادى الزمالك رفع القيمة المالية للعرض إلى 5 ملايين يورو.
وأوضح الغندورخلال البرنامج، أن هناك جلسة ستجمع إدارة الزمالك الجمعة، مع مصطفى محمد، لحسم ملف رحيله عن قلعة ميت عقبة.
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