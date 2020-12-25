«الورشة».. حيث تُمارس كرة القدم فوق سفوح جبال مكة

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"الخليج 365" زارت المكان الذي يتطلب الوصول إليه صعود أكثر من 55 درجة، في سلم مرتفع يقودك إلى أزقة ضيقة تنتهي بك إلى ساحة الملعب الذي كان مكتظا بشباب «الحارة»، الذين كانوا يؤدون تمرينهم اليومي في قلب هذا الملعب الصخري الذي تلونت المنازل من حوله بألوان زاهية تخبرك عن مدى السعادة التي يحملها أبناء هذه المنطقة، وهناك التقينا بوليد محمد وهو شاب في العشرين من عمره حيث يقول: منذ ولادتي وأنا أعرف هذا الملعب حيث ترعرت في هذه الحارة وكان الملعب موجودا من قبل وكنا نحرص على التواجد فيه كل يوم للالتقاء بالأصدقاء وأداء تمارين كرة القدم والاستمتاع بذلك. وعن وعورة الأرض الصخرية التي يلعبون عليها يقول وليد: تعودنا على هذا الشيء وأغلب ملاعب مكة ترابية مثل هذا الملعب ومع كثرة اللعب أصبحت الأرض أكثر ليونة وتساعد على اللعب بشكل أفضل.
وهناك التقت "الخليج 365" أيضا بالشاب علاء علم الدين؛ وهو من الذين ساهموا في صبغ الجدران المحيطة بالملعب بالألوان الزاهية التي جعلتها علامة بارزة وأكسبت الموقع شهرة مميزة، حيث يقول إنهم قاموا بذلك المشروع بجهدهم وتمويلهم الذاتي، فالكل يساهم بالقدر الذي يستطيعه سواء بالمال أو المعدات اللازمة، «وبهذا الشكل استطعنا -ولله الحمد- أن نزين الملعب كما تشاهدون ونخصص مكانا لبدلاء كل فريق وكذلك وضعنا منصة خلف أحد المرميين من أجل استخدامها حال تكريم الفرق الفائزة إذا كان هناك دوري أو مناسبة رياضية كبيرة».
من جهته، علق العم محمد -وهو أحد كبار السن الذين انضموا إلينا أثناء لقائنا مع شباب الحي- حيث يقول: أنا موجود في هذا الحي منذ 30 عاما تقريبا وأعرف هذا الملعب منذ ذلك الحين؛ حيث أتذكر أن أهالي الحي ساهموا في تسويته وإزالة الصخور وجعله ملعبا وساحة للتجمع وإقامة الحفلات وما زال هذا الوضع قائما حتى الآن، حيث كما تشاهد أبناء الحي يتواجدون هنا بشكل مستمر كل عصر لممارسة كرة القدم وفي الأعياد يتحول هذا الملعب إلى ساحة للاحتفالات وإقامة المهرجانات ويقومون بتخصيص مكان فيه للعائلات ومكان آخر للشباب وفي بعض الأحيان يستغل بعض الأهالي الوضع ويقيمون احتفالاتهم الخاصة فيه بعد التنسيق مع البقية. وطالب العم محمد بأن تلتفت الجهات المعنية بالشباب إلى هؤلاء، حيث إن عشقهم لكرة القدم فقط هو الذي دفعهم إلى بذل هذه الجهود الفردية وهذا دليل على أن حبهم وشغفهم ناتج عن موهبة وقدرة وعشق لهذه الرياضة ومكة «ولادة» للمواهب الكروية، على حد قول العم محمد.
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