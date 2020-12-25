شكرا لقرائتكم خبر عن قاري لـ الخليج 365: أحلم بالاحتراف.. وأعشق برشلونة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت لاعبة فريق جدة إيغليز لكرة القدم توتا قاري عن شغفها بكرة القدم وحلمها بالاحتراف الخارجي وعشقها لفريق برشلونة. وقالت قاري في حوار مع "الخليج 365": «شاركت في عدد من البطولات المحلية، ونجحت بالتتويج مع فريقي بلقب بطولة دوري جدة النسائي، وحالياً نشارك بالدوري المجتمعي ونطمح أن نتوج باللقب»، مشيرةً إلى أنها اختارت مركز رأس الحربة لتفوقها في التسديد وتسجيل الأهداف ومساعدة فريقها على الفوز دائماً، وكذلك تميزها ببنية جسدية رياضية وقدم يمنى قوية. وأضافت أن مستقبل كرة القدم النسائية مبشر بالخير ونشهد دعماً كبيراً، وحديثاً هناك اعتماد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإنشاء إدارة لتطوير كرة القدم النسائية.

وفيما يلي نص الحوار:

• حدثينا عن توتا قاري؟

•• توتا قاري لاعبة كرة قدم ومدربة ملاكمة، والرياضة عشق وشغف منذ الصغر وخصوصاً كرة القدم، لعبة جماعية أعشق التحدي والمنافسة في الملعب وشعبيتها كبيرة حول العالم.

• ماذا عن بداية دخولك عالم لعبة كرة القدم المعروفة بشعبيتها بين الرجال أكثر من النساء؟

•• بدايتي وعشقي لكرة القدم من خلال مشاهدة المباريات وحضور المباريات والتشجيع بالملعب، واستمر هذا الشغف والعشق إلى اليوم.

• هل واجهتك صعوبات؟ وكيف تغلبت عليها؟

•• الصعوبات موجودة في جميع البدايات، ولكن إصراري وحبي لكرة القدم تفوق على تلك الصعوبات، وكذلك دعم أسرتي وصديقاتي وتشجيعهم المستمر لي كان له الأثر الكبير بتجاوز التحديات والمعوقات.

• ماذا عن ملاعب التدريب والمدربين المتوافرة لممارسة اللعبة نسائياً؟

•• نحاول التأقلم حالياً بما هو متوافر، وبالطبع نطمح أن تتوافر مستقبلاً منشآت خاصة للنساء، إضافة إلى مدربات للاستفادة من خبراتهن في تطوير اللاعبات.

• من وقف معك لتحقيق هدفك ودعمك؟

•• عائلتي هي سر نجاحي وأكبر داعم لي، وتشجيعهم حافز كبير يدفعني للاستمرار والتطور، وسأحقق حلمي وأكون الاسم الأول في السعودية والوطن العربي.

• حدثينا عن مشاركاتك وأهدافك القادمة؟

•• شاركت في عدد من البطولات المحلية، ونجحت بالتتويج مع فريقي بلقب بطولة دوري جدة النسائي، وحالياً نشارك بالدوري المجتمعي ونطمح أن نتوج باللقب.

• لماذا اخترت مركز رأس الحربة تحديداً؟

•• أحب التسديد وتسجيل الأهداف ومساعدة فريقي على الفوز دائماً، وأتميز ببنية جسدية رياضية وقدم يمنى قوية تساعدني على التفوق على أقوى المدافعات بالملعب.

• حسب الحراك الرياضي الذي تعيشه المملكة، ماهي توقعاتك لكرة القدم النسائية؟

•• مستقبل كرة القدم النسائية مبشر بالخير ونشهد دعماً كبيراً، وحديثاً شهدنا اعتماد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإنشاء إدارة لتطوير كرة القدم النسائية.

• من خلال اهتمامك باللعبة حدثينا شخصياً عن فريقك المفضل محلياً وعالمياً، وأيضاً من هو اللاعب الأفضل بنظرك محلياً وعالمياً؟

•• فريقي المفضل هو النادي الأهلي وعالمياً برشلونة، بالتأكيد العقيد عمر السومة والأسطورة ليونيل ميسي.

• ماذا عن مشاركتك في دوري جدة والدوري النسائي المعتمد، وكيف كان الدوري؟

•• تجربة جميلة والحماس أكثر بزيادة عدد الفرق المشاركة بجدة وعلى مستوى المملكة. جهد وعمل كبير على الدوري يحفزنا كلاعبات على المنافسة بشكل أكبر لتحقيق اللقب.

• هل أخذت في دوري جدة العام الماضي جوائز؟ وماذا أضاف لك الدوري؟

•• حصلت على الميدالية الذهبية بتتويج فريقي بالمركز الأول، والدوري أضاف لي الكثير من الخبرة داخل وخارج الملعب وصنع لي تحديات جديدة تساعدني على الاستمرار بالتطور والمنافسة.

• هل تفكرين بالاحتراف بعد تجربتك؟

•• الاحتراف حلم وبإذن الله يتحقق خلال مسيرتي في كرة القدم، وأتمنى الاحتراف بالدوري الإسباني وتحديداً بنادي برشلونة.

• ماهي خططك المستقبلية؟

•• أتمنى الاستمرار بكرة القدم وأن تبقى هذه الرياضة جزءاً أساسياً من حياتي دائماً، ومستقبلاً سأتجه للتدريب وأنقل خبرتي وأفكاري للجيل القادم.

• ماذا عن مشاركتكم في دوري كرة القدم النسائي؟

•• نحن الفريق المرشح للقب البطولة، ونسير بخطى ثابتة نحو اللقب ونتصدر مجموعتنا حالياً.

• كيف شاهدت مستوى الفرق؟

•• البداية موفقة والمستوى متفاوت بحكم أقدمية عدد الفرق، والخبرة بالمشاركة ببطولات سابقة، نتمنى أن نشاهد فرقاً أكثر مستقبلاً.

• ألا تطالبين بدوري نسائي معتمد مثل دوري المحترفين؟

•• حلم كل لاعبة سعودية احتراف كرة القدم وأن تلعب بدوري للمحترفين.