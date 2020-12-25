شكرا لقرائتكم خبر عن «التحدي» يفوز بأول دوري لكرة القدم للسيدات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شهد دوري كرة القدم المجتمعي للسيدات نهاية مثيرة لموسمه الأول، حينما فاز فريق التحدي بكأس البطولة، متفوقاً على 23 فريقاً مشاركاً من مدن الرياض وجدة والدمام.

وانطلق الدوري من قبل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بمتابعة من قبل وزارة الرياضة، ودعم مباشر من برنامج جودة الحياة، وتضمن دور المجموعات للمدن وصولاً إلى كأس الأبطال، التي شملت المتأهلين للنهائيات من كل مدينة إلى جانب أفضل فريق ضمن المراكز الثانية.

وحضر رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد، والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع شيماء الحصيني، إضافة إلى أعضاء فريق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، حفل توزيع الجوائز بعد المباراة النهائية، بين فريقي «التحدي» و«جدة إيغليز».

وقدم الأمير خالد كأس الأبطال للمركز الأول لفريق التحدي وجائزة قدرها 150 ألف ريال سعودي وكأس الأبطال للمركز الثاني لفريق «جدة إيغليز» وجائزة 50 ألف ريال سعودي، وجائزة لأفضل فريق (فريق ستورم)، وجائزة أفضل حارسة مرمى في كأس الأبطال (حصة السديري)، وهدافات الدوري في كأس الأبطال (داليا أبو لبن، وتقوى الدريدي)، كما تم تكريم فرق المراكز الأولى والثانية من كل مدينة، وكذلك أفضل الهدافين وأفضل حارسات المرمى من كل مدينة في دور تصفيات المدن.

وقال الأمير خالد بن الوليد: «كان اتحاد الرياضة للجميع فخوراً بتكريم الفائزات الأوائل على الإطلاق بدوري كرة القدم المجتمعي للسيدات، وهذه اللحظة التاريخية في مجال الرياضة المجتمعية في بلادنا لم تكن لتتحقق لولا رؤية ونهج التطوير تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان».

وأضاف أن الإرادة التي أظهرتها لاعباتنا في الدوري، التي قابلتها أيضاً إرادة المدربات والحكام وفريق الدعم التنظيمي.

يذكر أنه أُعلن عن الدوري في شهر فبراير من عام 2020، وافتتح التسجيل لكل من الفرق والأفراد على موقع الدوري حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، وشارك فيه 24 فريقاً عبر المناطق الثلاث.