صورة وإنجاز

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جدة - خالد شويل - السعودية العنود الخليفي متوجة بـ 3 ميداليات فضية ببطولة غرب آسيا للسيدات والتأهيلية لأولمبياد طوكيو التي أقيمت بمدينة دبي الإماراتية في مارس 2109م.

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