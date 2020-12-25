شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهــة ناريــة بـين دبــا الحصــن والعروبــة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة : علي البيتي

تفتتح الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى مساء اليوم؛ حيث تقام مباراتان تجمع الأولى التعاون والعربي في الخامسة إلا ربعاً، ودبا الحصن والعروبة في التوقيت نفسه، وغداً تختتم الجولة بثلاث مباريات تجمع الإمارات والحمرية، ومسافي ودبا الفجيرة، ومصفوت والبطائح.

ستكون الخسارة ممنوعة على فريقي دبا الحصن والعروبة، فوضعهما وطموحهما في المنافسة على اللقب لا يسمح بالتفريط في النقاط، وخسر دبا الحصن سبع نقاط من مبارياته الخمس بالتعادل مع العربي ودبا الفجيرة والخسارة من البطائح، فيما فاز على مصفوت والذيد، وكان التعادل الأخير مع العربي أشبه بالخسارة كون الفريق كان متقدماً بثلاثة أهداف لواحد قبل أن يقلب منافسه الطاولة ويسجل هدفين ليحرمه من نقطتين كانتا في متناوله. ويعاني دبا الحصن مشكلة تراجع أدائه في الشوط الثاني ففي كل مبارياته تقريباً تراجع بعد الاستراحة، ويملك الفريق 8 نقاط في المركز الرابع وهو يتطلع إلى بلوغ النقطة ال11 بنهاية مباراة اليوم، لكن مهمته ستكون صعبة جداً خاصة أنه يواجه فريقاً متطوراً ويملك هجوماً قوياً بقيادة النيجيري المقيم فيكتور.

ولن يتساهل العروبة في المقابلة بعد أن عاد للطريق الصحيح وحقق فوزاً مهماً على حساب الإمارات في الجولة الماضية، وهذا الانتصار على المتصدر منحه ثقة كبيرة ودافعاً لتحقيق المزيد من النتائج الجيدة وسيرمي المدرب العبيدي بثقله في اللقاء من أجل خروج فريقه منتصراً ورفع رصيده بالتالي إلى ثماني نقاط، وللعروبة خمس نقاط حالياً في المركز الثامن.

وبملعب التعاون يتعين على صاحب الأرض الاستمرار في طريق الفوز بعد أن كسب دبا الفجيرة في مباراة أكدت أن الأزرق قادر على هزيمة الكبار وهو سيدخل لقاء اليوم بمعنويات عالية وإصرار أكبر، وله خمس نقاط في المركز الخامس فيما للعربي ثلاثة في المركز العاشر.

وكان الفريق القيواني، قلب تأخره أمام الحصن في آخر جولة إلى فوز مثير بفضل الصبر والشخصية القوية، وأيضاً استغلال التبديلات غير الموفقة لمدرب الحصن وهو يرغب في تحقيق أول انتصار اليوم.