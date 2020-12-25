شكرا لقرائتكم خبر عن فلاديمير: عقدة حتا للشارقة بريق أمل لتحقيق الفوز الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حتا: ”الخليج 365”

قال الصربي فلاديمير مدرب حتا إنه يأمل بتحقيق فريقه فوزه الأول هذا الموسم على الشارقة، كونه شكل له عقدة في المباريات الأخيرة.

وتابع فلاديمير: «تنتظرنا مباراة صعبة، فالشارقة يصارع على اللقب والمنافسة بقوة ونحن نصارع من أجل البقاء، وبلاشك إننا نواجه أفضل فريق في الدوري، وفي النهاية كل الأماني ممكنة في كرة القدم، وسوف نظل متمسكين بالأمل في الفوز». وأضاف: «حسب ما سمعت، كل النتائج في الدوري في السنوات الأخيرة كانت إيجابية بالنسبة لحتا، ونحن نتمسك بالعقدة التي يسببها فريق حتا لفريق الشارقة».

وأكد المدرب الصربي «بالطبع الشارقة أفضل منا، وهو يملك عناصر مميزة، ولكن في النهاية كرة القدم لا تعترف بالحسابات المسبقة».

وبالنسبة للغيابات قال «نفتقد البرازيلي وليام فارياس وعبدالله عبدالقادر وراشد سالم وخالد سالم بداعي الإصابة إلى جانب حمد إبراهيم بسبب الإعارة من الشارقة، وأنا سعيد بعودة عبدالله كاظم للمشاركة في التدريبات الأخيرة وجاهزيته للمباراة».

ورداً على السؤال الخاص بأن خسارة الشارقة من بني ياس قد تلقي بظلالها وتسهم في صعوبة اللقاء، قال: «لقد شاهدت مباراة الشارقة مع بني ياس، وكان الشارقة الأفضل في كل شيء، وصنع فرصاً عديدة، ولكنه لم يسجل واستقبل هدفاً من فرصة وحيدة لبني ياس».

من جهته، قال اللاعب عبدالله كاظم «نركز على أن يكون الأداء جيداً والمستوى الجيد الذي قدمناه أمام الظفرة سيكون حافزاً لنا كلاعبين لتقديم الأفضل، ومواجهتنا للشارقة لا تعني أننا سوف نستسلم ولن نهديهم المباراة ونسعى إلى تقديم أفضل ما نملك وسنلعب بروح عالية وحماس وثقة».