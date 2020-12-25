شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات في افتتاح «الحادية عشرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

تعود الأضواء إلى منافسات دوري الخليج العربي بداية من اليوم، مع إقامة 3 مواجهات في مستهل المرحلة 11؛ حيث يقص الوحدة شريط المنافسات أمام ضيفه الفجيرة، بينما سيتحول الشارقة المتصدر إلى حتا ليحل ضيفاً على الفريق القابع في أسفل جدول الترتيب.

أما لقاء ختام اليوم فسيكون في خورفكان حين يستقبل «النسور» ضيفهم الوصل.

يتحول فريق الشارقة متصدر جدول الترتيب (23 نقطة) إلى حتا في السادسة مساء، ليحل ضيفاً على حتا الأخير (نقطة واحدة) في موقعة سهلة على الورق بالنسبة إلى الضيوف.

ويتفاوت موقف الفريقين في جدول الترتيب؛ حيث ينافس الشارقة من أجل البقاء في القمة، وتأكيد حالة التوهج التي قدمها أمام الظفرة حين دك مرمى المنافس برباعية بطعم «السامبا».

ويأمل المدرب عبد العزيز العنبري، أن يواصل لاعبوه تألقهم التهديفي بعدما عاد كورنادو إلى مستواه المعهود، وواصل ويلتون زيارة الشباك، وتمكن كايو من ترك بصمة بعد طول انتظار.

ويدرك «الملك»، أن المنافس سيحاول جاهداً إغلاق منافذ العبور إلى مرماه، والسعي لصنع مفاجأة بالفوز الأول على الفريق المتربع فوق قمة الترتيب، خاصة بعدما تسنى للمدرب الصربي فلاديمير العمل على علاج بعض السلبيات الدفاعية في الأيام الأخيرة.

الوحدة- الفجيرة

يستقبل فريق الوحدة السابع (15 نقطة) في السادسة مساء ضيفه الفجيرة الثاني عشر (7نقاط) بحثاً عن تحقيق السعادة التي غابت عنه في المباريات الأخيرة.

ويحتاج الوحدة إلى بذل المزيد من الجهد للعودة إلى لغة الانتصارات التي توقفت في آخر 4 جولات على التوالي، من أجل الحفاظ على فرصته في إنهاء الموسم بين الأربعة الكبار، بعدما ودع منافسات مسابقتي كأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويأمل المدير الفني الصربي رازوفيتش، أن يتمكن من إيجاد البدائل التي تساعده على تعويض القائد إسماعيل مطر والهداف ماتافز والبرازيلي لوفانور الذين يغيبون للإصابة والإيقاف.

ويدرك «العنابي» مدى قوة المنافس الذي نجح في تحقيق الفوز في المرحلة السابقة على حساب شباب الأهلي، مما ساعده على تحسين موقعه في الجدول وتوسيع الفارق عن ثنائي القاع.

وسيحتاج المضيف إلى فرض رقابة لصيقة على ثنائي الخطر في تشكيلة المدرب غوران، مع تواجد التونسي المتألق فراس بالعربي والهداف السويدي صامويل.

خورفكان- الوصل

سيحاول فريق خورفكان صاحب المركز الحادي عشر (8 نقاط) استغلال عامل الأرض من أجل البحث عن فوزه الثالث هذا الموسم حين يستقبل على أرضه ضيفه الوصل المتعثر العاشر (12 نقطة) هذا الموسم.

ويريد الفريق المضيف تحقيق الانتصار واستغلال الحالة المعنوية السلبية للضيف الذي ودع الاثنين الماضي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويعول «النسور» على تألق رامون لوبيز ودودو من أجل الوصول إلى شباك «الفهود»، بما يسهم في تحقيق الانتصار الذي يبدو حاجة ماسة بالنسبة لرجال المدرب البرازيلي زاناردي.

ويدرك الوصل أن الخسارة ستعقد موقفه في الجدول، وستسهم في التراجع نحو دائرة الخطر، مما قد يسهم في زيادة الضغوط على المدرب الجديد هيلمان الذي نجح في ترك بصمة «تنظيمية» على أداء الفريق، دون أن يفلح في تحقيق نتيجة إيجابية بعد الخسارة في أول مباراتين أمام الجزيرة في الدوري، وبني ياس في كأس رئيس الدولة.