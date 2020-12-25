شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم تنظم مصر مستر أولمبيا؟.. الأسباب الخفية للخلاف بين بيج رامى واتحاد كمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن بيج رامى، بطل مستر أولمبيا، توج بالبطولة الأقوى والأشهر على مستوى العالم لكمال الأجسام، إلى أن هناك خلافا خفيا بين اللاعب، والاتحاد المصرى للعبة، ولم يظهر هذا الخلاف إلا بعد أن توج رامى ببطولة مستر أولمبيا، واقتناصها من بطل أمريكا الذى احتفظ باللقب 7 سنوات متتالية، وترجع أسباب الخلاف إلى عدة نقاط نرصدها في التقرير التالى..

عرضت إحدى الشركات على اتحاد كمال الأجسام تنظيم بطولة مستر أولمبيا فى مصر ولكن الاتحاد رفض بحجة أن المسئول عن البطولة شركتان، إحداها أمريكية، والأخرى كندية، محظور التعامل معهما من جانب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، حتى أن الاتحاد قام بإرسال خطاب إلى وزارة الشباب والرياضة ومجلس الوزراء يحذر من خطورة إقامة البطولة بمصر، وبالتالى حرمت مصر من تنظيم بطولة مهمة عالميا، تساهم فى تنشيط السياحة وازدهارها فى الفترة الحالية.

ومن أسباب الخلاف أيضا قيام الاتحاد بإصدار بيان شهر يناير الماضى ليكشف أسباب رفض البطولة، ويحذر اللاعبين من المشاركة فى البطولات غير الشرعية وعدم الانسياق ورائها، مطالبهم بتحرى الدقة فى البطولات التى يشاركون فيها.

ومن أسباب الخلاف أيضا عدم اعتراف اتحاد كمال الأجسام ممثلا فى عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى ونائب رئيس الاتحاد الدولى، حيث قال فى تصريحات صحفية عن فور فوز رامى إن البطولة لا تتبع الاتحاد الدولى، وتتبع المحترفين، وليس الاتحاد الدولى للهواة، الذى يتولى منصب نائبه.

وعلم ”الخليج 365” أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد عادل فهيم عاتبه خلالها على تصريحاته، خاصة أن البطولة التى حققها بيج رامى إنجازا لمصر، بغض النظر كون البطولة تتبع الاتحاد الدولى من عدمه لأنه فى النهاية فرد مصرى ورفع اسم مصر، كونه أول مصرى يتوج باللقب ولم يسبقه إليه أى لاعب.

وما يؤكد وجود خلاف بين اللاعب ورئيس الاتحاد هو عدم تواجد عادل فهيم فى مؤتمر تكريم بطل مستر أولمبيا الذى شهد حضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى كل وسائل الإعلام، المرئى والمسموع.

وقال البطل العالمى ممدوح السبيعى الشهير بـ"بيج رامي" الفائز ببطولة مستر أولمبيا 2020، إنه يشكر الله على تتويجه باللقب فى هذا التوقيت، مؤكدا أنه الأفضل لفشله فى الثلاث سنوات الماضية، مشيرا إلى أنه كان يستيقظ يوميا من نومه وشغله الشاغل البطولة وكيفية التتويج بها.

وأضاف رامى خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى أن سبب فوزه باللقب هو اختياره اللعب باسم مصر لتكون الداعم والسند له، لافتا إلى أنه مر بلحظات صعبة فى الفترة الماضية لكن الله لم يضيع مجهوده.

ووجه "بيج رامي" الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لدعمه والتواصل معه خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن حديث الوزير معه كان أكبر داعم له، مختتما: "الحمد لله إن بلدى اسمها مصر، أنا حاسس بالنجاح عشان دعمكم وربنا يقدرنى وأقدر أسعدكم دايما".

وتوج نجم كمال الأجسام المصرى "بيج رامى ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة فى تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما أٓثار موجة من الأفراح فى الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.