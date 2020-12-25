شكرا لقرائتكم خبر عن على غزال: انفجار إطار السيارة منعنى من التوقيع للزمالك وسعيد فى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على غزال، لاعب سموحة، أنه كان قريبا من الانضمام للزمالك قبل التوقيع لنادى سموحة في الانتقالات الصيفية الماضية، وأنه بدأ مشواره في السكة الحديد.

وقال على غزال مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "لم أغلق مشوار احترافى نهائيا والعودة للدورى المصرى خطوة مهمة، وشايف إن ده الوقت المناسب للعب في الدورى المصرى بعد فترة كبيرة من الاحتراف".

وأضاف على غزال: "الزمالك فاوضنى مرتين، أول مرة من خلال المجلس السابق عن طريق أحمد مرتضى منصور طلب أن يعقد معى جلسة أثناء إجازتى في مصر وكانت قاعدة غير رسمية ولكن ظروف قائمة الزمالك كان بها مقعد واحد ورجعوا كاسونجو ولم يحدث تواصل بعد ذلك منهم".

وأوضح على غزال: "باتشيكو طلب انضمامى للزمالك بعدما رآني في الدورى البرتغالى ونادى الزمالك ناد كبير ولكن كنت أعطيت كلمة للمهندس فرج عامر، ومفاوضات مع الزمالك حدثت قبل التوقيع بشكل رسمي لنادى سموحة".

وتابع على غزال: "انفجار إطار السيارة أثناء ذهابى للتوقيع للزمالك جعلنى أرجع مرة أخرى للبيت وأوقع لسموحة، ولست حزينا لعدم انضمامى للزمالك وأنظر للموضوع باحترافية وأجد معاملة رائعة في سموحة".

وقال على غزال: "والدى كاتب يلعب في الأهلى وكنت أطلب منه أن يودينا أي نادى لكنه كان يرفض التدخل للعب وبدأت مشوارى في السكة الحديد، وأنا عندى 9 سنوات، ولعبت أمام الزمالك ومدربهم طلب أن أتمرن معهم وبالفعل رحت ولكن بعد الأسبوعين قالى مش هنعرف نخلصك من السكة، فرجعت تانى للفريق".