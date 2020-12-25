شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات القسم الثانى كاملا.. وينتهى 17 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة جدول مباريات دورى القسم الثانى كاملا بعد إجراء العديد من التعديلات عليه سواء على الملاعب أو المواعيد، وأعلنت اللجنة انتهاء مباريات دورى القسم الثانى بشكل رسمى يوم 17 يوليو المقبل.



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