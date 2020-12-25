اتحاد الكرة يفعّل قراره بتشكيل منتخب الشباب القادم بعد إلغاء كأس العالم

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قررت في اجتماعها الأول برئاسة المهندس أحمد مجاهد يوم الثلاثاء الماضي تشكيل منتخبي الشباب والناشئين مواليد 2003 و2006، وإرجاء اختيار أعضاء الجهازين الفنيين للفريقين للاجتماع المقبل بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

وتقدم ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب باستقالته لاتحاد الكرة، وكانت بعثة منتخب الشباب وصلت السبت الماضى إلى مطار القاهرة قادمة من تونس، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.

وجاءت البعثة من تونس على متن طائرة مجهزة طبيا، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19، وتوجهت البعثة إلى فندق العزل، للخضوع للحجر الصحي بعد أن ضرب فيروس كورونا أفراد البعثة، وحرم شباب الفراعنة من خوض فعاليات البطولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وأثبتت المسحات الخاصة بكورونا للاعبي منتخب الشباب استمرار إيجابية عينة كورونا لـ15 لاعباً، بالإضافة إلى لاعبين جدد هما زياد فرج ومحمد أشرف، بالإضافة إلى علاء سعيد عامل المهمات.

وقررت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها اتحاد الكرة، وتضم كلا من: حسين حلمى المستشار القانونى للجبلاية والدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبى والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية والدكتور مصطفى عزام رئيس لجنة التطوير، عقد جلسات استماع مع مدربى وإدارى وطبيب منتخب الشباب بعد العودة من تونس للوقوف على تفاصيل وأسباب الأزمة التى وقعت وحرمت الفراعنة من المشاركة فى تصفيات أمم أفريقيا قبل اتخاذ القرارات وإعلانها.