شكرا لقرائتكم خبر عن البنا حكما لمباراة المحلة والطلائع.. وبسيونى للإسماعيلى والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات اليوم فى الدورى العام، وقررت اللجنة تعيين الحكم الدولى طارق مجدى لمباراة أسوان أمام الجونة، بينما يدير الحكم الدولى محمود البنا مباراة غزل المحلة مع طلائع الجيش، على أن يدير الحكم محمود بسيونى مباراة الإسماعيلى مع البنك الأهلى.

فى السياق ذاته، تأكدت جاهزية محمد هاشم ومحمد بيومى لاعبى الإسماعيلى بشكل نهائى لمباراة البنك الأهلى حسب تصريحات الجهاز الطبى، وأصبح موقف مشاركتهما فى لقاء اليوم وفق رؤية الجهاز الفنى بعد تعرضهما لكدمات بسيطة فى التدريبات.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الكرة، قرر تكليف طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الأول، ومحمد وهبة مدربا عاما وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى، والدكتور أحمد عبد اللطيف مخطط أحمال، قبل أن يعتذر طلعت يوسف رسميا عن المهمة.

ولم يعرف الإسماعيلي الفوز في أول 3 مباريات في الدورى هذه الموسم، حيث تعادل مع المصرى سلبيا، ومع الإنتاج الحربى 3 /3 وسقط أمام الجونة 2 /1، في المقابل تعادل البنك الأهلى في أول مبارياته مع وادى دجلة 1 /1 ، وسقط أمام سيراميكا كليوباترا 3/1، وفاز على الإنتاج الحربى 3 / 0.

وقرر مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول إقالة الجهاز الفنى بقيادة ريكاردو الذى قاد الدراويش فى 13 مباراة قبل رحيله فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر خمسة مواجهات وأحرز 15 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.