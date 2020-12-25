شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود ديسابر لقيادة الدراويش؟.. متحدث الإسماعيلى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادى الإسماعيلي، حقيقة عودة الفرنسي سيباستيان ديسابر، لقيادة الدراويش خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل ريكاردو بسبب سلسلة النتائج السلبية، واعتذار طلعت يوسف خلال الساعات الماضية. وقال وحيد في تصريحات تليفزيونة لبرنامج مساء أون تايم الذى يقدمه الإعلامى مدحت شلبي على قناة "أون تايم سبورتس 2" إن ديسابر يتولى تدريب فريق يلعب في الدرجة الثانية الفرنسى ونقدر أنه مطلب جماهيرى ولكن من الصعب التفكير في عودته لأنه سعيد مع الفريق الذى يقوده.

وتابع المتحدث الرسمي للإسماعيلى أن رحيل ريكاردو عن تدريب الإسماعيلي نظرا لسوء النتائج ومنع تكرار نتائج الموسم الماضي الكارثية، لافتا إلى أن المدرب حصل على جميع مستحقاته المالية مؤكدا أن الأعين تتجه الآن إلى مدرب يعرف إمكانيات الدورى المصرى.

وتقدم طلعت يوسف باعتذار عن القيادة الفنية للفريق الأول للنادي الإسماعيلي لظروف عائلية، وتواجد طلعت مساء الخميس بالإسماعيلية لبدء مهمته مع الفريق بشكل رسمي لكنه اعتذر قبل التدريب. وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الكرة، أعلن طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الأول، ومحمد وهبة مدربا عاما وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى، والدكتور أحمد عبد اللطيف مخطط أحمال، وجاء هذا بعد اجتماع المهندس إبراهيم عثمان مع طلعت يوسف.

ولم يعرف الإسماعيلي الفوز في أول 3 مباريات في الدورى هذه الموسم، حيث تعادل مع المصرى سلبيا، ومع الإنتاج الحربى 3 /3 وسقط أمام الجونة 2 /1، في المقابل تعادل البنك الأهلى في أول مبارياته مع وادى دجلة 1 /1 ، وسقط أمام سيراميكا كليوباترا 3/1، وفاز على الإنتاج الحربى 3 / 0.

وقرر مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول إقالة الجهاز الفنى بقيادة ريكاردوالذى قاد الدراويش فى 13 مباراة قبل رحيله فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر خمسة مواجهات وأحرز 15 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.