شكرا لقرائتكم خبر عن بوجلبان: الدورى المصرى أصبح طموح التوانسة.. ومعلول أفضل لاعب بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أنيس بوجلبان، نجم الأهلى السابق مدرب الصفاقسى الحالى، أن الدورى المصرى أصبح هدف وطموح العديد من اللاعبين التونسيين، وذلك بعد تألق على معلول وفرجانى ساسى. وقال أنيس بوجلبان في مداخلة بالفيديو مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "الدورى المصرى أصبح طموح وهدف اللاعبين التوانسة، ويجذب اللاعبين للعب فيه لما يمتلكه من أندية كبرى وملاعب جميلة، بالإضافة لتألق على معلول وفرجانى ساسى، فبالتالى أصبح الدورى في مصر هدفا للعديد من اللاعبين التونسى".

وأضاف بوجلبان: "الأهلى ناد كبير وينافس على كل البطولات وقادر على تقديم مباريات كبيرة في كأس العالم للأندية وتحقيق نتائج إيجابية بفضل اللاعبين الذين يمتلكهم".

وعن نهائي أفريقيا، قال بوجلبان: "الأهلى والزمالك قدما مباراة كبيرة في نهائي دورى أبطال أفريقيا وكانت ممتعة وهدف قفشة مميز والعبرة بالنتائج، وموسيمانى جاء في توقيت متميز بعد رحيل فايلر لأن أي مدرب أوروبى كان سيحتاج وقتا للتأقلم مع الكرة الأفريقية وكان من الممكن أن يضيع لقب البطولة على الأهلى، لذلك أرى أن القرار كان رائعا".

وأضاف بوجلبان: "المسئولية كبيرة في الصفاقسى التونسى لأنه ناد كبير وعريق، ونحقق نتائج جيدة على صعيد جميع البطولات المحلية والقارية، واستفدت كثيرا من العمل مع فوزى البنزرتى لأنه مدرب كبير يحقق البطولات في أى نادى يدربه، والصفاقسى ينافس على كل البطولات التي يشارك فيها".

وعن تدريب الأهلى قال بوجلبان: "لسه في بداية مشوارى التدريبى وأتمنى أن أنجح مع الصفاقسى وبالتأكيد سيكون من التاريخ الكبير تدريب الأهلى في يوم من الأيام، وعلى معلول أفضل لاعب حاليا في الفريق بلا شك".