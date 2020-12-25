شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يدخل دائرة المرشحين لتدريب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، دائرة اهتمامات مسئولى الإسماعيلى للتعاقد معه لتولى تدريب الدراويش خلفاً لطلعت يوسف الذى رحل قبل مرور 24 ساعة على تعيينه مدرباً للفريق. وتواصل إدارة الدراويش مشوارها من أجل التعاقد مع مدير فنى جديد يرضى طموحات الجماهير ويمتص الغضب بسبب تراجع النتائج الفريق فى بطولة الدورى حتى الآن.

ونجح أحمد سامي المدير الفني لفريق الكرة بنادى سموحة في تحقيق رقم مميز في مشواره مع الفريق السكندري بالدوري الممتاز بعدما تجنب الخسارة للمباراة الثالثة عشر على التوالى منذ توليه المهمة في الموسم الماضي خلفا لحمادة صدقى، بالإضافة إلى الحصول على المركز الخامس فى جدول المسابقة.

وكان سموحه قد حقق فوزا على فريق وادى دجلة بهدفين أحرزهما حسام حسن ورفيق كابو فى المباراة التى أقيمت على ملعب الأهلى والسلام فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى العام ليحصد "الموج الأرزق" أول 5 نقاط فى مسيرته هذا الموسم.