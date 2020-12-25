شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف موقف ساسى وبن شرقى وأوناجم وتوقيع عقد مبدئى لأوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسين السيد، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادى الزمالك، عن موقف الرباعى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم ويوسف أوباما، لاعبى الفريق الأبيض، خاصة فى ظل نهاية التعاقد مع ساسى وأوباما بنهاية الموسم الجارى، حيث يتفاوض النادى مع الثنائى حول تجديد عقودهما خلال الفترة الجارية.

وقال حسين السيد عبر برنامج زملكاوى فى قناة الزمالك مع الإعلامى خالد الغندور: "سنوقع عقود أوباما الرسمية خلال 72 ساعة لقد وقعنا مع وكيله عقد مبدئى بالاتفاق حول كافة بنود التعاقد ونصيغ فى الوقت الحالى العقد الرسمى من أجل توقيعه فهو أحد أبناء النادى ويرغب فى التجديد دون أن يشترط طلبات مالية بل قال قدرونى فقط والمفاوضات لم تأخذ 10 دقائق معه".

أما عن فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك قال حسين السيد:"فرجاني ساسي تشعر إنه متربى في نادي الزمالك وزملكاوي"، وعلق على ما طلبه اللاعب بإن يتم إنهاء مسألة مستحقاته المتاخرة، قائلا:"هذا الأمر سننتهى منه وسننهى هذا الملف فى الأيام القادمة وساسى له مستحقات ولكن لن تكون عقبة فى المفاوضات ونجهز مقدم عقده".

وفيما يتعلق بالشكاوى التى تقدم بها الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبى الفريق أوضح حسين السيد إن اللجنة التنفيذية لم تجلس معهما ولكن ستقوم بمراجعة عقودهما خلال فترة كورونا وسيتم إنهاء الأمور وإن أي لاعب له مستحقات سيحصل عليها.