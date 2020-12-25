ملف الخميس.. رحيل صلاح.. وصفقة الأهلي الجديدة.. ووفاة رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بمخلص أبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 24 ديسمبر.

صدمة لكلوب.. صلاح يقترب من الرحيل عن ليفربول

بسبب كورونا.. وفاة أحمد البكري رئيس نادي الزمالك المؤقت

تقارير: إقالة توخيل من تدريب باريس.. وبوتشتينيو البديل

قائمة جارديان.. صلاح الثامن عالميًا.. والأفضل عربيًا لعام 2020

الأهلي يقترب من صفقته الشتوية الأولى

كلوب يُعلق على مستقبل صلاح مع ليفربول

رسميًا.. فيفا يقرر إلغاء نسختي كأس العالم للشباب والناشئين

الإسماعيلي يُعلن اعتذار طلعت يوسف عن عدم قيادة الفريق

"ارتباطاته تحدد موقفه".. صلاح قد يحضر افتتاح بطولة العالم لليد

أون تايم سبورتس تحصل على حقوق بث مونديال اليد

سموحة يخطف فوزه الأول بالدوري أمام دجلة

وزير الرياضة يكشف كواليس وسبب اجتماعه بفرجاني ساسي

الزمالك يناشد محبيه ويعلن موعد تجديد عقد ساسي