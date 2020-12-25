الزمالك يناشد محبيه ويعلن موعد تجديد عقد ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد عصام سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، أن فرجاني ساسي لاعب الفريق، لم يبالغ في طلباته المالية لتجديد تعاقده.

وينتهي عقد فرجاني مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح سالم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "اللعيب"، أن المبلغ المطلوب لفرجاني سيتم جمعه بحد أقصى الأسبوع المقبل، على أن يجدد اللاعب تعاقده لمدة موسمين على الأقل.

وناشد المتحدث باسم الزمالك، محبي الكيان بدعم النادي: "الدعم ليس بالكلام فقط".

وعن اجتماع ساسي بوزير الرياضة أشرف صبحي، قال: "اجتماع فرجاني ساسي مع وزير الرياضة كان لطمأنته فقط، كون وزير الرياضة يمثل دولة".

وأثنى عصام سالم على الجيل الحالي للزمالك: "هو واحد من أفضل الأجيال في تاريخ الزمالك، جميعهم لاعبين دوليين، ويكفي دعم الجماهير المصرية لفرجاني ساسي وقت لعبه بكأس الأمم مع منتخب تونس".