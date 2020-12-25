وزير الرياضة يكشف كواليس وسبب اجتماعه بفرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه اجتمع مع التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، في مقر الوزارة بناءً على طلبه.

وأوضح صبحي في تصريحات تليفزيونية لقناة "ام بي سي مصر": "جلست معه بالفعل لطمأنته، لا نسعى لإقناع فرجاني بالبقاء في الزمالك، ولكننا داعمين للمؤسسة والكيان، وتم التواصل معنا لإعطاء الثقة للاعب ببقاء واستمرار نادي الزمالك".

وأكمل وزير الرياضة: "ليست المرة الأولى التي أقابل فيها ساسي، جلسنا معه سابقا في وجود مجلس إدارة الزمالك السابق للتأكيد على دعمنا للنادي واستمراريته".

وعن تعويض الراحل المستشار أحمد بكري، قال: "توصلنا مع وزارة العدل لترشيح الشخصية الثالثة من أحد المستشارين لتعويض رحيل رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك".

وتوفي أحمد بكري رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك، الخميس، إثر إصابته بفيروس كورونا.