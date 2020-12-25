طارق السيد: تأجيل القمة في صالح الأهلي أكثر من الزمالك

قال طارق السيد نجم نادي الزمالك سابقا إن تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والذي كان من المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، جاء في صالح النادي الأهلي.

وأكد طارق السيد في تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار:

"تأجيل القمة في صالح الأهلي أكثر من الزمالك لأكثر من سبب".

وتابع:"الأهلي يعاني من إجهاد السفر بالإضافة للعبه على أرض سيئة أمام سونيديب فضلا عن إصابات كورونا التي ضربت صفوفه".

وأعرب الإعلامي عمر ربيع ياسين عن استغرابه الشديد واستنكاره من تأجيل لقاء القمة

بين الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان على قناة النهار أن نظام القرعة الموجهة لا زال قائما بعدما تم تأجيل لقاء القمة دون أسباب واضحة.

وتابع: "لقاءات القمة دائما لا تقام في موعدها نهائيا وهناك تخبط شديد دائما في اتحاد الكرة بشأن الالتزام بإقامة لقاءات القمة في موعدها"