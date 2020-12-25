سموحة يشكو فوزي الحناوي بعد توقيعه للاتحاد السكندري

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن النادي تقدم بشكوى رسمية ضد فوزي الحناوي لاعب الأهلي المعار للاتحاد السكندري لدى الجبلاية.

وأكد فرج عامر في تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "تقدمنا بشكوى للجبلاية ضد فوزي الحناوي بعد توقيعه للاتحاد السكندري".

وتابع:"اللاعب اخل الاتفاق معنا لذلك تقدمنا بشكوى ضده".أعرب فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن استياءه

من تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر لها يوم الاثنين المقبل مباراة الزمالك وسموحة بدلا منها.

وأكد فرج عامر في تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "اتحاد الكرة يتعامل مع الأندية كفئران التجارب".

وتابع:"استيقظت من النوم فتفاجءت بقرار اتحاد

الكرة بتأجيل القمة وإقامة لقاء سموحة والزمالك يوم الاثنين بدلا منه".

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن حقيقة نية الأهلي في إعارة صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في يناير المقبل.

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الاولمبياد قد تجبر الأهلي علي اعادة اعارة صلاح محسن لنا".

وأوضح:"صلاح محسن يرغب في اللعب أساسيا قبل الأولمبياد لذلك قد يعود لسموحة في يناير بسبب صعوبة مشاركته مع الأهلي".