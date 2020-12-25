صن داونز يضع شرط للاستغناء عن سيرينو للأهلي

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولي نادي صن داونز الجنوب إفريقي وضعوا شرط من أجل الاستغناء عن الأوروجوياني جاستون سيرينو لصالح النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان على قناة النهار أن مسؤولي النادي الجنوب إفريقياشترطوا التعاقد مع بديل جيد للاعب من أجل الاستغناء عنه في يناير المقبل، لاسيما في ظل تمسك اللاعب بالانتقال إلي المارد الأحمر من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.
وأوضح: "زوجة موسمياني المدير للاهلي والتي
وأتم: "مسؤولو الأهلي وضعوا الجنوب إفريقي كيجان دوللى نجم فريق مونبيليه الفرنسى، كبديل في حالة فشل التعاقد مع سيرينو، في ظل وجود ترحيب كبير من اللاعب للانتقال إلي نادى القرن، واحقيته للتوقيع لأي ناد في يناير المقبل لانتهاء عقده مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الجاري".
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