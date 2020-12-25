أحمد سامي ضمن المدربين المرشحين لقيادة الإسماعيلي

دخل أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة دائرة اهتمامات مسؤلى الإسماعيلى للتعاقد معه لتولى تدريب الدراويش خلفاً لطلعت يوسف الذى رحل قبل مرور 24 ساعة على تعينه مدرباً للفريق. وتواصل ادارة الدراويش مشوارتها من أجل التعاقد مع مدير فنى جديد يرضى طموحات الجماهير ويمتص الغضب بسبب تراجع نتائج الفريق فى بطولة الدورى حتى الآن. ويمتص الغضب بسبب تراجع نتائج الفريق فى بطولة الدورى حتى الآن. ونجح أحمد سامي المدير الفني لفريق الكرة بنادى سموحة في تحقيق رقم مميز في مشواره مع الفريق السكندري بالدوري الممتاز بعدما تجنب الخسارة للمباراة الثالثة عشر على التوالي منذ توليه المهمة في الموسم الماضي خلفا للكابتن حمادة صدقى بالإضافة إلى الحصول على المركز الخامس فى جدول المسابقة. وكان سموحه قد حقق فوزا على فريق وادى دجلة بهدفين أحرزهما حسام حسن ورفيق كابو فى الكباراة التى أقيمت على ملعب الأهلى والسلام فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى العام ليحصد "الموج الأرزق" أول 5 نقاط فى مسيرته هذا الموسم.

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