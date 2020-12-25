أعلن سامي الشيشيني المدير الفني لفريق أسوان، عن قائمة فريقه لخوض مباراته أمام الجونة، المقرر لها الثانية ونصف ظهر غداً الجمعة، وتقام المباراة على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعةمن عمر مسابقة الدوري الممتاز .
حراسة المرمى: طلعت الجبلاوى، خالد وليد، عمر رضوان .
خط الدفاع: عمرو الحلوانى، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد أيمن،
خط الوسط: هيثم الفيل، أحمد صغيرى، عمر يوسف، محمد سوستة، أحمد خالد، أحمد فتحى، إسلام صالح.
خط الهجوم: جون أفيرى، هانى رشدى، عمر الداحى، أحمد سعيد أوكا، إسلام سرى، عمرو ناصر .
كانت هذه تفاصيل خبر الشيشيني يعلن قائمة أسوان أمام الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.