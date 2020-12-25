الشيشيني يعلن قائمة أسوان أمام الجونة

أعلن سامي الشيشيني المدير الفني لفريق أسوان، عن قائمة فريقه لخوض مباراته أمام الجونة، المقرر لها الثانية ونصف ظهر غداً الجمعة، وتقام المباراة على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة

من عمر مسابقة الدوري الممتاز .

حراسة المرمى: طلعت الجبلاوى، خالد وليد، عمر رضوان .

خط الدفاع: عمرو الحلوانى، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد أيمن،

محمد جابر، أحمد سالم صافى، محمود شبانة، محمد العشرى .

خط الوسط: هيثم الفيل، أحمد صغيرى، عمر يوسف، محمد سوستة، أحمد خالد، أحمد فتحى، إسلام صالح.

خط الهجوم: جون أفيرى، هانى رشدى، عمر الداحى، أحمد سعيد أوكا، إسلام سرى، عمرو ناصر .