الاسمرات تستضيف نهائي بطولة كرة القدم الخماسية

تستضيف المدينة الشبابية والرياضية بحي الاسمرات الاحد القادم الموافق 27 ديسمبر التصفيات النهائية لبطولة كرة القدم الخماسية علي مستوي الجمهورية للمعاقين بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنية.

يشارك في التصفيات 8 أندية وفرق بواقع 5 إعاقة فكرية و3 داون سيندروم وهم نادي الهدف طنطا، البنك الاهلي المصري، المصري القاهري، النصر الرياضي، العزيمة (فريقين)

ومركز شباب الجزيرة (فريقين).

هذا وتاتي التصفيات النهائية استكمالا لمنافسات الدور الاول الذي استضافة المركز الاوليمبي خلال شهر سبتمبر الماضي.

هذا وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التي تم تعميمها من قبل وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحه للحفاظ علي صحة وسلامة اللاعبين.

يذكر أن الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية هو هيئة رياضية تخضع لرقابة وزارة الشباب والرياضة المصرية، أشهرت في فبراير 2014م بقرار رقم 230. يوفر الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية فرص حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة الأنشطة الرياضية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؛ الأمر الذي يعزز من عملية الدمج الذي نستهدف تحقيقه لهم في المجتمع، كما تحسن مشاركاتهم المستمرة وما يخضعون له من تدريبات مكثفة لدى الاتحاد في مختلف الأنشطة من مهاراتهم العملية.